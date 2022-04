Claire FRETELLIERE

8 ans d'expérience en communication externe dans un environnement international (KERING ex PPR, HENKEL)



Métiers:

Communication externe, communication corporate / institutionnelle, communication éditoriale, communication de marque.



Compétences-clefs:

Élaboration et suivi de plan de communication, rédaction de supports de communication, storytelling, production de contenus éditoriaux, gestion de projet, relations presse/medias, conseil, coordination et animation de réseaux à l'international, accompagnement de porte-paroles.



Mes compétences :

Communication éditoriale

Communication

Luxe

Rédaction

Communication institutionnelle

Storytelling

Production de contenus

Communication de crise

Communication ressources humaines

Coordination de projets et de réseaux

Animation de réseau

Gestion de projet

Communication développement durable / RSE

Communication corporate

Communication de marque

Communication externe

Relations presse

Distribution