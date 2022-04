Claire GAUTIER

Je forme les collaborateurs de l'entreprise depuis 20 ans dans les domaines de la communication, du développement personnel et du management ;

utilise les techniques théâtrales pour certains thèmes comme la prise de parole en public, l'affirmation de soi, la gestion du stress ;

anime également des stages de "formations de formateurs" et peux travailler sur votre image personnelle et professionnelle.



Je mets en scène des évènements en entreprise.



Quelques références : Accor, Carrefour, Credipar, Carma Assurances,

3 Suisses, Mairie de Paris.



Mes compétences :

Mise en scène

Formateur