Claire GIRAULD

Volontaire et réaliste, mon objectif principal est d'intégrer les rangs d'un établissement dynamique, de participer activement à son développement, tout en favorisant mon épanouissement personnel.



Titulaire d’un Master 2 « Chef de Projet et Conseil en Développement » option tourisme et culture, et de retour récent en France, je suis à la recherche d’un emploi dans le secteur du tourisme.



Forte d’une expérience de quatre ans au sein de différents établissements du tourisme et des loisirs, j’ai pu à la fois acquérir une formation solide dans le secrétariat et la vente mais aussi faire valoir mon côté créatif et artistique.



Une formation linguistique salariée de près de deux ans en Angleterre me permet une excellente communication avec un public anglophone.



Mes compétences :

assidue

Disponible*mobile

Organisée

Persévérante

Réactive