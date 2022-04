Basée à Aix en Provence, responsable commerciale Pharma-Cosmétique du Secteur Sud de la France



Points forts :

Adaptabilité, Pugnacité, persuasive et passionnée

Souriante et professionnelle

Communication et écoute

Mobile



Mes compétences :

Microbiologie

Ingénieur

Commercial

Biologie

Cosmétique

Industrie