Clarisse LIMERY

CONSULTANTE RECRUTEMENT - ECLAT RH



Passionnée par le recrutement, je souhaite développer de belles relations tant avec les talents rencontrés qu avec les entreprises.

Je souhaite apporter mon expertise, ma proximité, mon exclusivité au client.



Autonome, réactive, prendre soins de mes interlocuteurs est une priorité. Les clients ont besoin d expertise, qu on prenne soin deux et qu on leur apporte une qualité au niveau du recrutement.



Diplômée en Ressources Humaines, Psychologie et Formation, je détiens une expérience de 13 ans dans le recrutement sur des fonctions commerciales et le développement, de 2 ans dans la formation, de 9 ans dans l animation de groupe, la création et la coordination de projets.



Jai évolué au sein d un grand groupe dans le domaine du recrutement et de l intérim spécialisé. Experte dans les métiers du tertiaire, j accompagne de multiples clients dans divers secteurs. Forte de ces expériences, mon objectif est d accompagner, de conseiller les candidats et les entreprises dans leur démarche d emploi. J accompagne les entreprises et les candidats dans leur processus de recrutement en CDI, CDD sur les fonctions commerciales. Ainsi, je m attache à définir vos besoins, vos priorités, vos atouts, vos compétences afin d optimiser votre recrutement.



Déterminée à faire de la relation auprès des entreprises et des candidats un axe distinctif de la valeur ajoutée de nos services et engagements.

Je conçois aujourd hui la pratique de mon métier avec des relations chaleureuses, engagées et transparentes.





Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Formation

Commercial

Accompagnement RH

Community manager

Coaching individuel

Conseil en recrutement