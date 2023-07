Ingénieur Agronome, forte de 10 années passées en Organisations Professionnelles Agricoles et 2 ans à létranger, mes secteurs de prédilection sont l'animation, la gestion de projet et la communication. Motivée et réactive, je suis toujours prête à découvrir un nouveau secteur afin délargir ma connaissance de lAgriculture, dans la diversité de ses activités, enjeux et acteurs.