Clément STROBANT

Diplômé de la formation de manager d'entreprise et de centre de profit à l'IFAG Paris. Je représente aujourd'hui la société Gillot auprès des acteurs de la grande distribution alimentaire en tant que responsable commercial régional sur la région Nord Parisienne et Nord.



Mes différentes expériences dans le marché de l'agroalimentaire et dans le domaine sportif m'ont permis d'acquérir une solide expertise en distribution tant B2B que B2C. Réactivité, sens relationnel, organisation, rigueur sont essentiels à mon travail.



Je vois l'entreprise comme un sport d'équipe, où la réussite collective n'est possible que si chaque individu se dépasse et donne le meilleur de soi-même pour l'équipe.



Mes compétences :

Concrétisation des objectifs

Rigoureu

Ténacité et concrétisation

Management