Cléret GUY

Après 39 années d’expérience humaine, technique et opérationnelle vécues au sein de l'Armée de Terre, dont de nombreuses années dans l’encadrement d'équipes opérationnelles, la formation professionnelle ou l'expérimentation de Systèmes d'Information et de Communications, j'ai quitté cette institution avec le projet d'entamer une deuxième (courte) carrière professionnelle.



Mon dernier poste , au sein de l'institution militaire,était plus orienté vers l'organisation de la formation professionnelle dans l'armée de terre. Mais les nombreuses missions qui m'ont été confiées, tout au long de ma carrière, m'ont donné l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans des postes aux responsabilités très variées:

- direction d' équipes d’experts en réseaux de télécommunications, lors de missions d'expérimentation ou d'assistance technique au profit d'armées étrangères

- protection et sécurité des personnes et des infrastructures sur un site militaire, en opération extérieure et préparation des plans d'évacuation de ressortissants.

- conseiller du Directeur de la Sécurité Civile sur le déploiement d'un réseau national au profit de tous les acteurs de la sécurité et de la défense civiles

- déploiement et mise en œuvre des systèmes d'information et de communication au profit des acteurs de la sécurité civile, lors du G8 d' Evian

- direction d'un ordinaire alimentant 600 hommes/jour

Ces expériences m’ont permis de confirmer des compétences reconnues comme celles de diriger des équipes ou de participer , de façon déterminante, à la gestion de crises.

Je tiens à préciser que, durant ces années passées dans l’institution militaire, j’ai toujours échappé au piège du règlement unilatéral qui fixe la solution incontestée ; à la fin de ma carrière, j'étais donc préparé aux situations de rapports professionnels et sociaux où l’enrichissement passe, obligatoirement, par l’échange. J'étais donc prêt à intégrer une équipe au sein de laquelle j'aurais démontré mes aptitudes à proposer, susciter, animer et mobiliser. Quand les circonstances l’exigent, je sais, également, décider, prendre et assumer des responsabilités.

Sénior plutôt en forme, j'entretiens cette forme, physiquement et mentalement.

Mes prétentions salariales restaient modérées. J'étais disponible immédiatement.

Après plusieurs mois de prospection, après des dizaines (centaines?) de réponses à des offres d'emploi et de candidatures spontanées, je me suis rendu à l'évidence : le problème de la reconversion des séniors n'était pas un mythe... J'ai donc pris la décision de tenter ma chance en créant mon entreprise. En tant qu'expert indépendant, je suis en contrat de sous-traitance de services avec un groupe de la filière immobilière.

Je ne regrette pas mon choix.

Je resterai, cependant, attentif à toute proposition qui correspondrait à mes aspirations. guy.cleret54@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de crise

Management

Immobilier