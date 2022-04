Clothilde ESCOUFLAIRE

COMPETENCES LINGUISTIQUES



Anglais

Niveau avancé (C1)



Espagnol

Niveau avancé (C1)



Portugais

Niveau intermédiaire (niveau A2/B1) (titulaire de la CLES niveau 1)



Italien

Niveau intermédiaire



LSF (Langue des Signes Française)

Niveau débutant



COMPÉTENCES INFORMATIQUES



Maîtrise des logiciels du pack Office

Maîtrise de logiciels de TAO : Trados (2007, 2011), Xliff, Multiterm, SDLX, Idiom

Certification SDL : http://www.sdl.com/certified/150118

Langages XML, HTML, CSS, XSL

Bonne connaissance de Dreamweaver et InDesign

Notions de logiciels de localisation : Catalyst

Notions de Photoshop et Flash



