Clotilde CÈS

Jeune diplômée de l'école d'ingénieur agro-alimentaire d'Agrosup Dijon (ex ENSBANA), je suis aujourd'hui basée dans la région Nordrhein Westphalie en Allemagne (vers Düsseldorf).



Passionnée par l'alimentation infantile et la nutrition animale, je n'en reste pas moins ouverte à la découverte d'autres secteur du domaine agro-alimentaire.



De par mes précédentes expériences et ma formation, j'ai pu acquérir des compétences dans les domaines de la nutrition (spécialisation de dernière année d'étude), l'analyse sensorielle (stage chez Blédina), le développement produit et la gestion de projet.



Force de proposition, autonome et dynamique, j'ai toujours su m'intégrer rapidement au sein d'une nouvelle équipe ; mes précédents stages m'ont conforté dans le choix de travailler en R&D, mais je pense également pouvoir m’épanouir et évoluer dans des secteurs comme la Qualité ou le Marketing.



Mes compétences :

Nutrition

Statistiques

Toxicologie

Microbiologie alimentaire

Biotechnologies

Marketing

Gestion de la qualité

Formulation

Analyse Sensorielle

Développement produits