Passionnée par l'agro-alimentaire et plus particulièrement par les thématiques de la santé, de la nutrition et de la sociologie de l'alimentation, j'ai une formation ingénieur complétée par un master nutrition.



Curieuse du business dans lequel j'évolue, je comprends rapidement les enjeux et les problématiques des missions confiées.



J'aime avoir l'avis de mes collègues et n'hésite pas à me remettre en question.

Mes qualités de rigueur, de réactivité et d'autonomie sont également très appréciées de mes collaborateurs.



Reconnue pour ma capacité à m'adapter et mon sens du relationnel, je m'épanouis dans des environnements divers mais toujours stimulants.



Aujourd'hui je suis en charge des projets de développements deformule infantile pour le Brésil et suis responsable de la partie R&D de la création d'une nouvelle usine en Amérique du Sud.



- Groupe DANONE depuis 2009

* Danone Produits Frais France : Health Marketing

* Blédina : Direction des Opérations Médicales - Cellule Pharmacie

* Danone Baby Nutrition Africa & Overseas : Recherche & Développement - Mission au Cameroun

* Danone Early Life Nutrition : Développement de produits de nutrition infantile pour l'international.



- Formation Ingénieur Agro

- Master Nutrition



Anglais courant

Espagnol : bon niveau

Portuguais (brésilien) : usage quotidien

Allemand notions



Clotilde Farah

clotildefarah01@gmail.com

http://perso.apec.fr/clotilde_farah



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agroalimentaire & Nutrition

Communication

développement de produit

Enquêtes

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Nutrition

Santé

Statistiques

technico-commercial

R&D