Coline ROUX

Créatrice de contenu (rédactrice, traductrice, et photographe et graphiste amateur)



Après un tour du monde et huit ans en tant que traductrice, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure : celle de la communication.



Trilingue, curieuse et motivée, je recherche aujourd'hui une alternance dans la communication et le marketing. N'hésitez donc pas à me contacter.