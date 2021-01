Corentin DE MEDTS

Cuisinier En R/D,



Secteur : Plats cuisinés Surgelé

Suivi de clients sur différents marchés : Freezer center, RHF, Export, GMS : MDD et marque nationale



- Elaborer, développer des projets R&D en collaboration avec le service projet suivant des demandes transmises par le marketing, clients ou les commerciaux.

- Innover et proposer de nouveaux produits en relation étroite avec les Services : Commercial, Qualité, Développement Industriel, Achats

- Respect des exigences réglementaires et les exigences clients : adaptation des maquettes en fonction des exigences qualités réglementaires, bactériologique et spécifications clients aux outils industriels existants

- Veille des tendances de consommations, évolutions des outils de fabrication

- Etablir des dégustations de produits

- Réaliser des essais en laboratoire en anticipant les outils de productions

- Assurer le suivi de l'industrialisation des nouveaux produits et des premières productions,

- Participer à l’optimisation des produits existants : processus industriel, matière première, coût, demande qualité et des process

- Tester de nouveaux échantillons pour contretype de stock, sourcer de nouvelles matières