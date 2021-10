Marjorie MARJORIE PERROCHEAU (PERROCHEAU)

Ingénieure agroalimentaire de formation, j'ai toujours eu une sensibilité pour le lien entre l'alimentation, la santé et notre environnement. Néanmoins, mes expériences en industrie m'ont fait prendre conscience des problématiques majeures du monde de l'organisation et un besoin urgent de remettre l'humain et le travail au coeur des préoccupations afin d'augmenter l'épanouissement des collaborateurs au travail et par conséquent la performance globale. Dotée d'une forte écoute, empathie, j'aime fédérer les équipes, animer des temps forts et accompagner chacun vers des changements positifs et durables, c'est pourquoi j'ai décidé de devenir facilitatrice en qualité de vie au travail et coach professionnelle.



Mon WHY : Aider à faire évoluer et grandir positivement les individus vers une meilleure qualité de vie au travail et un changement durable #coaching #managementcollaboratif #accompagnementauchangement #contribuer #intelligencecollective #partager #RSE #écouter #QVT