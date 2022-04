Cyril CHENEVAS

Je suis responsable méthodes et qualité opérationnelle au sein de la BU AODE (aéronautique et défense) chez AIR LIQUIDE advanced technologies.

Apres un parcours de plusieurs années comme manager de production dans différents domaines industriels (microélectronique, énergie et automobile) , je me suis orienté sur une fonction plus transverse et stratégique.

Je m'épanouie pleinement sur des responsabilités d'organisation et de performance en définissant les axes de progrès. et en proposant une démarche d’amélioration continue.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Kanban

la liaison/coordination

du Planning

SAP

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Autocad