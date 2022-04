Cyril CORRADO

Après 8 ans dans la grande distribution pendant lesquelles j'ai acquis mes premières expériences de manager , j'ai décidé de changer de cap pour acquérir de nouvelles expèriences professionnelles.Ainsi j'ai accepté de revenir vendeur sur un secteur de vente chez Davigel filiale de Nestlé dans la RHF.Finalement fort d'une volonté de réussir et d'évoluer en permanence, j'ai su m'adapter et montrer mes compétences qui m'ont permis d'évoluer du vendeur au grand compte et enfin au poste manager commercial que j'ai occupé pendant 11 ans.

Pour redonner un sens à mon métier de commercial, et la conjoncture étant défavorable à Davigel par la perspective de rachat par Brake, j'ai décidé de changer et d'intégrer une entreprise à taille humaine qui m'a permis de nouvelles compétences autre que le management, comme les achats, les livraisons, la gestion des stocks ... .



Mes compétences :

Capacités d'analyse et de synthèse

Capacités relationnelles et d'adaptation

Capicité de diriger une equipe commercial

Manager commercial