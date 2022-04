Cyril COUPEL

De formation technique et plus particulièrement électronique je suis de nature curieuse et rigoureuse. Mon intérêt pour les systèmes Linux et le réseau me permet d’avoir de très bonnes compétences et de pouvoir échanger et chalenger les équipes techniques.

Au cours de mon parcours professionnel riche et diversifié, j’ai pu mettre à profit ma passion pour les solutions open-source et développer mon esprit collaboratif et mon sens du service.

J’ai été très rapidement sensibilisé à la gestion par la qualité, basé sur ITIL et ISO 9001, ce qui m’a permis d’évoluer vers de la gestion de projet, mais également de partager mon expérience en étant force de proposition dans la mise en place des processus qualités dans la gestion des incidents, des problèmes et de la connaissance.



Avec prés de 20 ans d’expérience dans les différents métier du SI, dont plus de 10 ans d'expertises dans le domaine de l'opensource et de la production, j'ai développé mes compétences dans la gestion de projet et plus précisément dans la définition et la coordination de process qualité dans la gestion des changement et des problèmes basés sur les recommandations ITIL.

Je souhaite maintenant mettre à profit mon expertise dans les domaines du SI en mettant à disposition ma réactivité acquise pendant mes années dans le support de production ainsi que ma capacité à organiser et cadrer la définition d'architectures d'infrastructure Opensource.





Mes compétences :

Linux

Réseau

Gestion De Projet

Qualité

Process

Architecte

Informatique

ITIL

JavaScript

SQL

Oracle

Load Balancing

Cloud computing

MySQL

Virtualisation

Apache

PostgreSQL

Firewall

SMTP

Postfix

openstack