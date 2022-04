Cyril ESCOLANO

Titulaire d'un doctorat en astrophysique, et après plus de 7 ans de recherche dans ce domaine, j'applique désormais mon savoir-faire académique au monde de l'entreprise.



Curieux et ouvert d'esprit, je communique facilement et sais m'adapter à de nouveaux environnements. Doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, j'ai acquis lors de mon parcours des compétences en exploration, visualisation et analyse de données. Ces qualités m'ont permis d'entrer au service d'une start-up dédiée à la traçabilité des soins et de l'hygiène des mains en milieu l'hospitalier. Une expérience riche, nécessitant une certaine flexibilité, et durant laquelle j'ai consolidé mes compétences en pilotage de projet.



Je recherche à présent de nouveaux défis, dans les domaines de la data ou du développement. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mon parcours et mes motivations.



Mes compétences :

Capacités d'analyse

Communication Orale et Ecrite

Esprit d'initiative

Résolution de problèmes

Sens critique

Sens de l'organisation

Pédagogie

Autonomie

Travail en équipe

Physique

Esprit de synthèse