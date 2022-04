Cyril FRANÇOIS

Ingénieur Arts et Métiers Matériaux / Géopolitique



Situation actuelle

Ingénieur doctorant CNRS à l'Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) de Grenoble





Projet professionnel

Étudier le lien entre les ressources minérales et les énergies renouvelables, puis l’implication des politiques minières et des projets miniers en Europe pour relever les défis.



mot clés : Inventaire Cycle de vie, Analyse Cycle de vie, raréfaction des ressources, social license to operate, sécurisation de l'accès aux ressources, industrie des matériaux, R&D matériaux, organisation R&D, gouvernance, transition énergétique, énergie renouvelable, géopolitique, finance, géo-économie





Travaux réalisés

- Deux analyses géographiques des conflits autour de projets miniers : PERM de Tennie (France) et Drakeland Mine (United-Kingdom)

- géographie du conflit minier et gazier autour de la grande barrière de corail en Australie





Expériences professionnelles (de 2012 à 2013)

- Ingénieur pédagogique Avenir Conseil Formation (6 mois) : animation sur site, de formations pour le déploiement du nouvel ERP pour la Supply Chain France Télécom



- Ingénieur pédagogique chez Saint-Gobain Glass (1 ans) : développer le contenu pédagogique initiale et continu sur site industriel dans un cadre d'amélioration continue



Mes compétences :

Arts

Conseil

Formation

Ingénierie

Knowledge Management

Management

matériaux