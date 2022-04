Cyril GUICHAOUA

INTERSA est un prestataire de service spécialisé dans la gestion externalisée de back-offices.

Plus concrètement, nous accompagnons nos Clients sur des activités telles que :

- l’encaissement (plus de 2.000.000 d’encaissements/an) ;

- le traitement des enquêtes (plus de 300.000 enquêtes/an) :

- la gestion des demandes de logements ;

- la gestion de back-office d’Associations Humanitaires ou Caritatives ;

- les projets de dématérialisation ;

- la saisie de volumes importants de données



Notre expertise dans ces différents domaines nous permet de faire preuve d’une forte capacité à proposer à nos Clients des solutions « sur mesure » de haute qualité.



N’hésitez pas revenir vers moi pour échanger sur nos domaines d’activités.