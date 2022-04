Cyril HUDE

Directeur artistique, maquettiste indépendant et graphiste (infographiste) freelance spécialisé en communication pré-presse, j'ai le statut de travailleur indépendant depuis 2005.

Fort d’une expérience en agence de 9 ans, j’ai décidé d’être freelance afin de mieux répondre aux exigences client et d’être plus proche de vous tel un partenaire et non un fournisseur ou un simple contact téléphonique.



Cette expérience m’apporte un sérieux bagage technique :

• Maîtrise de la chaîne graphique, des logiciels liés à la création graphique et à la mise en page (Xpress, Photoshop, Indesign, Illustrator) ;

• Maîtrise des différentes techniques d'impression ;

• Respectueux des délais, disponible, réactif, je considère chaque client comme un partenaire privilégié.



Mes compétences :

QuarkXPress

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Acrobat Pro

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint