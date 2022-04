Cyrille COURTEILLE

Je dispose d'une expérience de 14 ans en développement des ventes dont 7 années en tant que Responsable Commercial régional au sein d'une centrale de négociation et de référencement auprès des établissements de santé sur le territoire national.

J'ai géré un secteur de plus de 50 cliniques et groupements pour lesquels j'avais la charge, en tant qu'interlocuteur privilégié, d'assurer la promotion de l'ensemble des dispositifs médicaux (médicaments et dm) auprès des cadres dirigeants et utilisateurs et d'accompagner l'ensemble de l'équipe médicale et direction sur le plan réglementaire, médical et économique.

J'ai collaboré à la rédaction des cahiers des charges lors des AO en étant force de propositions, participer aux négociations nationales et animer les réunions de référencements.



Ma vision interne de l'environnement hospitalier, ma connaissance de l'organisation du système de santé et des différentes flux décisionnels et circuits d'achats sont des atouts supplémentaires qui me permettront de contribuer au développement de vos ventes.

C'est pourquoi, je souhaiterai mettre mes compétences au sein des laboratoires en tant que compte clé ou responsable commercial régional.

(mobilité au national)



Mes compétences :

Planification stratégique

Planification Opérationnelle

Analyse des besoins

Analyse stratégique

Négociation commerciale

Réseaux de santé

Fédérer et mettre en oeuvre nos engagements

Animation d'équipe

Vente

Projet d'entreprise

Ecoute & Initiative

Rentabilité efficacité fiabilité

Animation de réunions

Empathie et sens de l'écoute

Réactivité

Négociation

Sens du relationnel

Dynamisme

Adaptabilité