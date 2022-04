Cyrille CREUZÉ

Après 5 années de conseil en organisation et management, j'ai rejoint en avril 2010 la filiale "Distribution Matériaux de Construction" du Groupe Saint-Gobain.

J'interviens sur des projets d’amélioration de la performance et d'optimisation de processus sur les principaux domaines suivants: Achats, Logistique et Systèmes d'information







Mes compétences :

Gestion de projets

Approvisionnements

Supply Chain Management

Conduite du changement

Organisation

Lean Six sigma

Achats

Distribution

BPM