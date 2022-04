Cyrille FORTUNE

Senior Engineering Manager au sein de Project Management & Engineering de LAFARGEHOLCIM à Saint Quentin Fallavier (38).



PM&E intervient en maîtrise d'oeuvre sur les projets de rénovation et de construction de nouvelles installations cimentières pour les unités LAFARGEHOLCIM partout dans le monde.



Mon poste de Senior Engineering Manager couvre la conduite des projets d'investissement, le support technique au directeur de projet, la conception de l'installation, l'estimation de l'investissement, la planification, la rédaction des l'appel d'offres, les consultations et clarifications techniques et commerciales, le suivi de la vie des contrats avec les fournisseurs jusqu'à l'assistance à la mise en service de l'installation, en étroite collaboration avec le chef de projet et l'unité opérationnelle LAFARGE, qui est positionnée en maître d'ouvrage.



Mes compétences :

Cimenterie

Contrôle commande

Coordination

Coordination technique

Haute tension

Ingénierie

Technique