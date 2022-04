Cyrille FOURNIER

Fort d’une expérience reconnue de plus de 15 ans sur des postes à responsabilité …



• dans les domaines de la Qualité, des Achats, de la Gestion de Production et de Projets

• pour les industries du Luxe, de l’Automobile et de l’emballage alimentaire

• de façon opérationnelle en usine et de façon transverse, avec une gestion multi-sites

• dans des contextes de forte croissance, de crise ou de profondes mutations

• en France et à l’international



… j’ai développé une expertise des relations commerciales et techniques dans la Supply Chain industrielle, côté client et côté fournisseur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de crise

Norme ISO 9001

AMDEC

5S

Amélioration continue

Automobile

Matériaux

Luxe

Assurance qualité

Plongée sous marine

Management

Gestion budgétaire

Négociation

Relation fournisseurs

Suivi des fournisseurs

Gestion de la relation client

Achats

Management de la qualité

Analyse de risque