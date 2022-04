Daniel VASCONCELOS

Langues :



•Portugais (langue maternelle)

•Anglais (scolaire)



Compétences informatiques :



Réseaux : Création d’un réseau LAN, partage de fichiers et de périphériques, notion du protocol TCP/IP et autres solution réseau et virtualisation



Logiciel : Solides bases des logiciels Microsoft Word, Excel

Notions des logiciels Access, PowerPoint

Notions de logiciels de retouche images type Photoshop

Notions de logiciels d’aide à la création de sites web type Dreamweaver.

Languages : Notions des languages PHP & HTML, MySQL

Systèmes d’exploitation : Solides bases des environnements Windows 98, 200, XP, Seven, Windows serveur 2003 et 2008R2 et Mac OS X Snow Léopard, Lion et Linux Debian, Ubuntu



Stage : IFPASS 8 semaines en 2009

Stage : Evoworld 8 semaines en 2008



Centres d’intérêt:



Blog : Administrateur et créateur du blog ifonme.com



Mes compétences :

Blog

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Webmastering