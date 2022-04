Dany SALAMÉ

Je suis Franco-Libanais. Après mon Baccalauréat Scientifique option Science de l'Ingénieur, j'ai poursuivis mes études à l'UPMC (Université Pierre et Marie Curie) à Paris ou j'ai obtenu, après 3 ans, mon diplôme de Licence en Mécanique.



Puis en 2012, j'ai opté pour la poursuite de mes études dans une école d'ingénieur spécialisée dans le domaine que j'apprécie tout particulièrement, l'Automobile et les Transports. J'ai suivis le parcours MIT (Mécanique et Ingénierie des Transports) pendant 2 ans avant de choisir une option, en 5ème et dernière année d'école d'ingénieur, liée à l'optimisation de la production: Design et Procédés

Cette option est liée à la production où nous suivions des cours de Gestion de Production, Lean Manufacturing, Supply Chain, Robotique, ...



Mon précédent stage (de Janvier à Juin 2015) a été réalisé dans le service Amélioration Continue de Vallourec Drilling Product à Cosne-sur-Loire dans la Nièvre ou j'avais pour mission de réaliser la Mesure de la Performance de leurs lignes de production. J'ai pour cela travaillé sur leur 2 ateliers de la région (Cosne et Villechaud). (Plus de détails dans mon CV ci-dessous)



Actuellement, je travaille chez Caruelle Nicolas en tant qu'Ingénieur Méthodes Leader. Je suis en charge des deux lignes de production du site dans tout ce qui concerne l'amélioration continue, 5S, mise à jour des données système, participation au développement et aux réunions PRU de tous les nouveaux projets.

J'ai en charge d'améliorer la productivité de l'usine en réduisant toute la non valeur ajoutée sur l'ensemble des machines déjà au catalogue.



Mes compétences :

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, ...)

SolidWorks

Analyse des besoins

ERP

Amélioration de la productivité

5S

Amélioration de process

Amélioration continue

Lean

Gestion de la production

Catia v5