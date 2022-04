Daoud GOHE

Plus de 10 ans d’expérience et de passion dans les nouvelles technologies. Grandes capacités d’intégration et d’assimilation, à la recherche constante de nouveaux défis technologiques.

- Architecte réseaux IP et sécurité, expert Cisco System.

- Certifications Cisco CCIE R&S #30760, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCNP Voice

- Certification Juniper JNCIA-FW

- Certification Fortinet FCSNA

- Certification Alcatel NRS



Principales fonctions :

- Architecture, Implémentation, et Sécurisation Réseau

- Expertise et Audit et Conseil en Architecture Réseau et Sécurité

- Monitoring et Supervision de Réseaux Hétérogènes Distribués Hautement Disponible et Redondant. LAN / WLAN / WAN



Spécialités :

Routing&Switching :

- Cisco ASR1000, 7600, 3800, 2800

- Cisco Catalyst VSS, 6500, 4500, 3750, 3560

Nexus Switching :

- Cisco Nexus N1K, N2K, N5K, N7K, FCOE, vPC, vDC, FabricPath, OTV, DCNM

Storage :

- FC, FCIP, iSCSI, FCoE, NPV, NPIV

- FC Fabric Service, FC Zoning, FC Security

- Cisco MDS 9222i, MDS 9216i

Unified Computing System :

- Cisco UCS B-Series Blade Servers, UCS C-Series Rack servers

- Cisco FI 6248UP, 6296UP, IOM 2204XP, IOM 2208XP

- Cisco Nexus 1000V, VSM, VEM, Virtual Interface Card

- Cisco UCS Manager

Wireless :

- Cisco WLC 2100, WLC 2500, WLC 4400, WLC 5500, WLC WISMv1 WISMv2

- Cisco WCS, NCS, Cisco Prime Infrastructure

Security :

- Cisco ASA 5510, ASA5520, ASA 5525X, ASA5545X, ACS, ISE



