David MAZOIN

Responsable des Services Généraux depuis 13 ans, j'ai acquis et développé l'ensemble des compétences du métier à travers plusieurs déménagements, recherches et ouvertures de nouveaux sites, en étant à l'écoute et au service des collaborateurs, en mettant en place et en gérant de nombreux contrats de maintenance des locaux.

Je fais de la sécurité et de la sûreté une priorité.

Le contact avec les prestataires et la Direction ainsi que la coordination de plusieurs services internes m'ont permis d'enrichir mon sens de la relation client.



Mes compétences :

Services généraux

Organisation

Gestion de projet

Négociation commerciale

Services