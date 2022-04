De Ferron BERTRAND

TALENTPEOPLE concentre son activité dans un seul domaine : le recrutement et les Ressources Humaines. Les équipes TALENTPEOPLE dispose aujourd’hui d’une expertise unique reconnue, confortée par plus de 6 années d’expérience auprès d’Entreprises, d'Etablissements publics et Collectivités Territoriales de toutes tailles.



TALENTPEOPLE prend en charge tout ou partie des tâches du département des Ressources Humaines des entreprises et s’engage contractuellement sur le service. Ce panel de services mobilise les compétences de Consultants RH experts, Chargés de recrutement et Chargés de recherche sous les marques TALENTPEOPLE et TALENTPUBLIC, intervenant sous tout le territoire national.



Consultant chez TALENTPUBLIC, J'interviens dans de nombreux secteurs notamment la santé, l'industrie et le secteur public et principalement en lien avec le monde de l'informatique.



Nos sites web :Array ,Array etArray