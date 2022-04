De Figueiredo ISABELLE

Coordinatrice de projets et chargée d'affaires dans le conseil et la formation IT pendant 9 années, j'ai pris en charge la gestion financière, administrative et des ressources humaines de la société Amettis depuis sa création.



Aujourd’hui dans le cadre de la stratégie de croissance de l'entreprise je me charge principalement du développement de notre offre de formation, en accompagnant les clients et les partenaires dans leurs choix et dans la construction de leurs plans de formations et de la communication interne et externe de l’entreprise.