Degrève JOËL

DEGREVE JOEL

Indépendant



22 Rue Général De Gaulle 08600 Givet (France)

OU

47 Rue des trois Planches 7060 (Belgique)



08 MAI 1962

Mail: degreve.joel@yahoo.fr



Compétences Fonctionnelles & Organisationnelles

 Organisation équipe Projet

 Dessinateur de projet

 Deviseur

 Planification

 Achats projets

 Sourcing et sélection fournisseurs

 Suivi de réalisation

 Négociation fournisseurs (prix, qualité, délai et services) et contractualisation

 Gestion de commandes

 Évaluation de la performance des fournisseurs

 Élaboration des stratégies Achats

 Management d’équipe : pilotage d’équipes projets de plus de 15 membres

 Garant du respect des règles de sécurités humaines et environnementales.

Background Professionnel

 Métallurgie

 Aciérie

 Pétrochimie

 Énergie

 Bâtiments

Connaissances Techniques

 Normes : Charpente métallique chaudronnerie et tuyauterie

 Outils informatiques : AUTOCAD 2D / 3D - MS-Office

Formation

 1985 Diplôme en construction métallique

1982 Diplôme ELECTRO-MECANIQUE

Langues

Langues : NEERLANDAIS Niveau : SCOLAIRE

Langues : FRANÇAIS Niveau : EXCELLENT

Disponibilité

 Suivant votre convenance ----------------- Déplacement dans le monde mais préférence francophone

 Permis de conduire : B ---------------------- Mobile : 00.33.645.53.39.93 ou 00.32.494.63.60.62



Mes compétences :

Gestion de projet fonctionnel

Autocad 2D et 3D

Mobile

Bureau d'études

Gestion de la relation client

Sécurité au travail

Suivi de chantiers

Étude de faisabilité de projets

Coordination de projets

Responsable de projets