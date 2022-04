Delphine BANSE

En poste depuis 2005, je suis Responsable d'un hôtel bureau 3* de 50 chambres situé a proximité du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et en plein coeur du centre ville d'Issy-les-Moulineaux.



Mes principales fonctions sont :

- Gestion du personnel (recrutement, formation)de la Réception et des Etages

- Application et suivi du respect des normes de qualité du groupe

- Participation à l'établissement et suivi du budget

- Mise en application de la politique tarifaire

- Gestion des stocks et commandes

- Gestion des sites internet partenaires

- Gestion des dossiers groupes et individuels

- Gestion des dossiers Débiteurs (envoi factures, relances)

- Comptabilité courante (contrôle des encaissements - Décades- remises en banque)

- Suivi commercial en étroite collaboration avec la Direction



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

COMMERCE

Commerciale

Contact clientèle

Dynamisme

E commerce

Ecoute

Réactivité