Delphine BAROUX

Mon parcours professionnel s'appuie sur 19 ans d'expérience dans un contexte de grande entreprise, sur le marché très concurrentiel des télécoms. Une grande aisance relationnelle me permet de travailler de façon très transverse aux différentes structures de l'entreprise et au plus près du comité de Direction Générale.



Compétences acquises dans les domaines suivants :

- management, organisation, coordination d'équipes en grande transversalité,

- pilotage de portefeuilles de projets clients d'envergure y compris roadmaps et budgets,

- maîtrise des architectures fonctionnelles et des processus métiers,

- communications, lien entre la DSI et la maîtrise d'ouvrage,

- challenge, pilotage de chantiers de transformation,

- adaptation des pratiques, conduite des changements.



Mes compétences :

Management opérationnel