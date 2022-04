Delphine BONNET

Le groupe FM Logistic, entreprise française offrant des prestations de services en entreposage, conditionnement, transport et gestion de la chaîne logistique, compte près de 18 000 collaborateurs, et est présent dans 12 pays.



« Avec une dynamique de 10% de croissance par an, autour de nos valeurs communes, nous préparons les talents de demain.

Les collaborateurs FM sont au cœur du projet d’entreprise.

Notre rôle : révéler et développer leur potentiel.

Notre engagement pour l’avenir, grandir et réussir ensemble. »





Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Transport

Logistique

Entreposage

Manutention

Formation