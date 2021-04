Responsable Ressources Humaines depuis plus de 20 ans dans différents secteurs d'activité, j'ai souhaité aller vers les petites entreprises créatrices d'emplois qui n'ont pas forcément les compétences RH au sein de leur structure. Je les accompagne sur différents sujets RH (recrutement, formation, obligations légales, mise en place d'outils RH, bilan professionnel, etc...).

Le plaisir d'accompagnement que j'ai eu tout au long de ma carrière, sera alimenté entre autre, par les bilans de compétence que je propose aussi dans ma nouvelle activité.



Pour un premier contact ou pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me laisser un message : delphine.mouchelin@dmrh.fr