Didier FONTANEL

Passionné par les plantes médicinales et aromatiques depuis plus de 35 ans ; 9 années d’études supérieures puis mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir de solides compétences en matière d’extraction végétale, de phytochimie, d’effets physiologiques, de toxicité, d'actifs cosmétiques… dans des pôles de R&D, pilote, contrôle qualité, analyses, règlementaires... S’y ajoutent, la rédaction d’articles, de nombreux documents techniques, d’ouvrages scientifiques ou pour grand public, et des formations dispensées en Universités.



Ayant longuement abordé les extraits végétaux destinés à la phytothérapie, aux compléments alimentaires et à la cosmétique, j’ai pu en parallèle depuis 15 ans travailler sur divers aspects des huiles essentielles (règlementation, sécurité d’emploi, formulation, effets physiologiques, huiles essentielles peu usitées).



