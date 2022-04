Didier HAUVETTE

Axes principaux d'intervention :

- Mobiliser les énergies et les talents

- Obtenir simultanément plus de performances et moins de stress.



Modes d'intervention :

- Mise en évidence et renforcement des talents

- Travail sur la compréhension et la gestion des réactions émotionnelles

- Travail sur la dynamique et la complémentarité des personnalités

- Évolution de la culture managériale

- Renforcement de l’efficacité relationnelle et managériale à tous les niveaux hiérarchiques



Site :Array



Mes compétences :

Accompagnement d'équipes de directions

Coaching de dirigeants et cadres dirigeants

Formation et conseil en management

Evolution de la culture managériale

Gestion de situations relationnelles difficiles

Gestion du stress

Leadership

Management

Coaching

Motivation