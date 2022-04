Didier J. MARY

Executive MBA, options "Entrepreneuriat et Innovation" (HEC/Babson) & "Media and Entertainment" (ESSEC)



Stratégie, créativité, innovation, prospective en marketing et communication



Entrepreneur, orienté évolution des technologies :

contenus vivants, identité numérique de marque, blogging, SEO, mobilité, média sociaux…



Références

=======

Microsoft France, Microsoft Europe, HEC Entrepreneur, Dunod, Groupement (GIE) Carte Bancaire, France Télécom, NetBooster, L’Expansion, L’Entreprise en Solo, Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE), Réseau des Boutiques de Gestion, Association des Régions de France, SAGEM, Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM), Ordre des Experts-comptables de Paris-Ile-de-France, ACE La Poste, NetIQ, Peugeot, Volvo Trucks – Renault Trucks, Intersport, Canon Europe, Danka, UNCOVAC, ADP, ADP GSI France, ADP Suisse, UVVA (Union pour les Vacances et les Voyages)…



Mes compétences :

Social Media Marketing

Digital Marketing

Marketing Strategy

Content Marketing

Marketing Communications

Communicateur visant les idées neuves