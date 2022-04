Didier LAMBERT

Je débute dans la vie active dans les années 80 comme photographe ce qui m'a permis de voyager dans le monde entier.



Puis au retour d'un voyage en Amérique Latine, je crée avec un ami une Société nommé OPTIMUM dont l’objet social est "La création et l’édition d'objets d'Art et de Décoration. Nous nous sommes fait connaître par la création de personnage en plâtre ou résine Style New Orléans (joueur de Golf, joueur de Jazz...). Ces produits étaient fabriqués dans un premier temps dans nos ateliers puis au Maroc et au Portugal que nous distribuions via des salons professionnels à Paris, Frankfort, Berne, Madrid, Milan...



Nous avions une autre activité au sein de cette entreprise qui était la réhabilitation architecturale et décorative de restaurants, d’hôtels, appartements...



Médecins Sans Frontières m'a proposé comme chargé de mission, de réaffecter un immeuble annexé au siège rue Saint Sabin à Paris pour un département épidémiologique.

Au terme de cette mission, un poste d'administrateur pour des programmes opérationnels en France m'a été proposé. Lequel j'ai occupé durant 9 années.

Mes actions consistaient à gérer un budget de 3,6 M€ (comptabilité, contrôle de gestion, rapport financier…), maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’ensemble des centres médico-sociaux et administratifs, administration des biens immobiliers, gestion des moyens généraux et du parc informatique, gestion des financements (institutions, mécénats, fondation…), gestion des contrats du personnel…



L’architecture, la conduite de travaux, la coordination de projet m’ont toujours attirées. Durant deux années, ces passions m’ont conduit à restaurer des bâtiments industriels en demeure d’habitation.



Paris au quotidien m’ennuyait et la belle campagne Girondine m’attirait, j’ai donc décidé de suivre une formation diplômante d’œnologie et de viticulture à St Émilion en Gironde.



Toujours ouvert à être mis en relation à des personnalités riches en couleurs...



À bientôt, bien à vous



Mes compétences :

Architecture

Art

Création

Décoration

Immobilier

Moulage

Oenologie

Photographie

Vin

Voyage