Thierry SEGUIN

Mariié, père de 4 enfants, nous vivons près de Montauban. Économe DIocesain pour une mission de 10 ans, j'ai eu l'occasion de restructer et réorganiser le périmètre diocésain, en développant l'appel à des expertises extieures dans beaucoup de domaines (immobilière,financière, social et fiscal...) . Nécessité d'accompagner les équipes dans les changements et veiller au mieux à rester à coût contant.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet