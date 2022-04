Didier LEMAIRE

Directeur Régional



Compétences :

- Gérer des centres de profits multi sites :

- Développer le Chiffre d’affaire et optimiser la rentabilité de mon périmètre.

 garantir des objectifs qualitatifs, économiques, commerciaux

- Construire et piloter les projets : auditer, analyser, informer, organiser, gérer

- Elaborer et gérer les budgets annuels.

- Manager, assurer le développement des équipes, accompagner, former. Garant du climat social

- Assurer l'interface avec les services supports du siège :

- Je suis disponible et mobile France.



Formations :

- Relations commerciales clients, bilans d’activités, gestion du temps.

- Management – Recrutement – Gestion des conflits - Prise de parole en public.

- Word – Excel.

- HACCP.

- Diététique et réunions de commissions de restauration





1982 BTH option cuisine et salle. ITMA Tournai





Mes compétences :

Négociations

Gestion

Restauration

Management transversale et opérationnel

Direction de centre de profits

Autonomie

Management d'équipes, évaluation,accompagnement

Animation de réunions

Elaboration et gestion des budgets

Conduite de projet

développer les marges

développer le chiffre d' affaire CA

MANAGEMENT

conduite de projets, plan d'actions