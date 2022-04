Didier NOEL

Fort de 25 ans d expériences commerciales dans les produits frais dont 7 ans chef d entreprise restauration rapide et 18 ans en parcours chef de rayons trad/LS (FL,maree,)chef de secteur frais super,gérant structure proximité,actuellement chef de département alimentaire en hyper adjoint direction a Mayotte,je désire mettre à profit celle ci au sein d une entreprise qui saura me faire confiance et evoluer