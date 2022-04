Didier PERTHUIS

Pendant 13 ans, j’ai dirigé la cellule approvisionnement d’environ une centaine de structures autogérées de Maisons de retraite médicalisées, animant ainsi le réseau des assistants techniques et créant un véritable lien d’interface de fidélisation au service des équipes de chaque structure avec pour objectif le meilleur service pour la meilleure qualité des produits et donc garantir ainsi la conformité des repas servis .



responsable de la cellule approvisionnement

De 2003 à ce jour

Coordinateur des assistants techniques.

Soutien pour le traitement des litiges.

Audit et conseil pour l’ensemble des sites (Haccp, visites et plan d’action).

Accompagnement dans l’ouverture des établissements.

Anticiper l’évolution des besoins, des attentes, des données du marché.

Diffusion des nouveautés et des mises à jour des informations produits.

Gestion des ruptures de produits et des alertes alimentaires.

Gestion et Suivi de la facturation fournisseur et client.

Formation et accompagnement sur l’utilisation de système informatique des commandes et de gestion.

CHEF DE SECTEUR

De 1997 à 2003

Organiser et adapter les ressources en effectifs et matériel pour délivrer la qualité de prestation conforme au contrat et budget de chaque site du secteur.

Fidéliser le portefeuille clients par la mise en place d’un partenariat adapté.

Déployer et contrôler les procédures relatives à la sécurité des aliments et des personnes et aux standards de service.

Animer et piloter les responsables de site sur l’analyse de gestion et mise en œuvre de plans d’action appropriés.



cap cuisine

Formation aux outils informatiques internes de gestion



Ces années m’ont permis de créer un réseau basé sur la confiance et le respect mutel, apprécié pour ma droiture , ma franchise et ma disponibilité, je sais m’adapter à mes interlocuteurs et comprendre leurs besoins.

Une vie privé basée sur une part active dans l’aide à l’éducation des mes enfants avec des participations dans les différentes associations sportives dans les lesquelles ils se sont épanouis.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Réactivité

Adaptabilité

Disponibilité

Relationnel