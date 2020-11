Dimitri CHANE-TUNE

Passionné par les enjeux du marketing client, je suis également friand des environnements hautement concurrentiels.



J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur des opérateurs Telcos et celui du Retail. A ce titre, j'ai affiné mon expertise de cet environnement mouvant, extrêmement réactif et agressif. Aujourd'hui, je découvre avec passion le secteur de la Presse et des Médias, où d'importants enjeux de fidélisation digital et de marketing relationnel doivent être développés.



Ma mission : investir & développer un éco-système de fidélisation composé de moyens de communication, de promotion mais aussi de développement des services.



Développer la valeur client dans un périmètre multicanal : tel est l'enjeu de mon métier aujourd'hui !



Mes compétences :

Marketing

Internet

Fidélisation client

eCRM

Télécommunications

Retail marketing