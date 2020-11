Dominique DOMINIQUE ZANON (ZANON)

Profil : Directeur général, directeur industriel, gestionnaire de centre de profit, manager de transition



Management : Diriger et animer les équipes techniques, de production, du commerciale, de l’administration, de la qualité…



Conduite de projet : Souvent appelé à intervenir dans des situations particulièrement difficiles et complexes : Restructuration – Démarrage et fermeture usines - Lancement et développement d’activités et sites industriels - Délocalisation de lignes de fabrication – Expert lean manufacturing



Compétences comportementales : Grande capacité d’adaptation, flexibilité, autonomie, sens réel de l’organisation et capacité relationnelle à tous niveaux



LANGUES

Italien: Parfait lu, écrit et parlé

Anglais: Opérationnel parlé et écrit – Excellent lu



Mes compétences :

Directeur général

Directeur industriel

Gestionnaire

gestionnaire de centre de profit

Manager

Manager de transition

Restructuration

Lean Manufacturing

Direction générale

Industrie

Chimie

Management

Management de transition

Lean Manufacturing, Team working,

budgets

Profit and Loss Accounts

Conduite du changement

maintenance

Process Engineering

Budgets & Budgeting

Assembly Lines

Continuous Improvement

Stainless steel

Oil & Gas

Organisational Consulting

Production Engineering

Management Consulting

Purchase Ledger