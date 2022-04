Dominique ROUILLÉ

Après avoir suivi un cursus universitaire complet en Ressources Humaines (DUT, Licence Pro, Master) j’intègre la Direction des Ressources Humaines de la Polyclinique en Janvier 2015.

En octobre dernier mes attributions évoluent, depuis lors j’interviens également au sein du service Comptabilité de la Polyclinique.

Cette expérience me permet de développer une double compétence professionnelle à la fois riche et complémentaire.







Mes compétences :

Gestion des Ressources humaines

Méthodologie de projet et évaluation

SIRH

Comptabilité

Recrutement

Paie