Dominique ROUSSEAU

L'important c'est mon client.

Lui fournir certes un produit de qualité, et une prestation de service optimale, mais surtout cette petite touche de gaieté, voir d'humour qui permettra de le fidéliser et de le sécuriser.

J'ai une soif d'apprendre infinie. J'ai donc exploré divers univers et produits : média, luxe, parfum, matière dangereuse, transport, création, nouvelles technologies, artisanat....

Ce principalement via le développement et la prospection commerciale, mais également le management (grands comptes, PME).

Tout nouveau challenge me permet de performer et surtout de m'épanouir.



Mes compétences :

Dynamisme

Sens du relationnel

Adaptation

Rigueur et méthode

Qualité fédératrice

Esprit entrepreneurial