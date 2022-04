Dominique ROUXEL

Aujourd'hui, je viens de finir mon cursus de coach à l'Ecole Française de Coaching à Paris 75012.

Je poursuis cette formation par une certification en septembre 2015 et ensuite une qualification Master.

Je propose pour deux compétences Le Coaching et l'Hypnose pour booster et potentialiser les équipes ainsi que les cadres et les dirigeants.



J'ai choisi ces outils pour me permettre d'accompagner et de faire en sorte que chacun trouve dans ses ressources des moyens de résoudre et surpasser des problématiques professionnelles ou personnelles.

Apprendre à maitriser son stress, au travail comme pour se préparer à un examen ou à toute épreuve est à la porter de chacun.

Gérer ses émotions afin de se concentrer sur ses capacités et ses compétences, est à la porter de chacun.



Faites vous confiance, vous êtes votre solution.



Mes compétences :

Entreprenariat

Maître hypno thérapeute

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants

Coaching individuel