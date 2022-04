Dominique WAMANISA

DRH,

Pendant plus de dix ans dans diverses fonctions RH, dans des environnements professionnels differents, ma vision et mes objectifs ont fait que je suis à l'aise dans les différentes postures RH,



Dans une posture d’acteur de terrain, d'opérationnel, je gère l’ensemble de la fonction RH (administration du personnel, relations collectives, rémunérations, formation, recrutement…).



Dans une posture stratégique, en tant qu’expert et conseil auprès du Groupe, Je participe et contribue ainsi à la définition de la politique et stratégie RH du groupe et procéde ensuite à sa déclinaison dans les directions opérationnelles.



Dans une posture de développement et conduite des projets RH, je pilote des projets RH transversaux sur l'évolution des organisations en lien avec les directions, en anticipant les impacts sociaux.



Dans une posture relationnelle, J’anime les relations collectives du travail et les IRP et INAO (DP/CE/CHSCT)



Enfin en tant que manager, mon leadership s'appuie sur un management participatif .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Audit

Consolidations

Sage Accounting Software

Géotechnique